الكاف تحتفل بعيد ميلاد عيسى ماندي

احتفل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بمناسبة عيد ميلاد الدولي الجزائري عيسى ماندي الذي صادف اليوم الأحد.

وقال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “أطيب تمنياتنا بعيد ميلاد لبطل كأس الأمم الإفريقية 2019 عيسى ماندي”.

كما ذكر الإتحاد الإفريقي مدافع الخضر بالتتويج الكبير الذي حققه رفقة كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي في 2019 على حساب منتخب السنغال، لما كانت الكتيبة الوطنية في أوج عطائها.

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