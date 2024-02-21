الكاف تحتفل بعيد ميلاد محرز وتصفه بـ “الساحر”

احتفل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الدولي الجزائري رياض محرز بعد بلوغه 33 عاما.

وقالت الكاف عبر الصفحة الرسمية لها، على تويتر، “عيد ميلاد سعيد .. الساحر الجزائري”.

كما قدمت الكاف تهنئة خاصة، لنجم الخضر بوضع صورته الشهيرة، و هي لقطة الهدف التاريخي له أمام منتخب السنغال في منافسة كأس أمم افريقيا 2019 التي جرت بمصر.

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