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الرياضة

الكاف تحدد تاريخ حفل جوائر الكرة الذهبية الإفريقية

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكاف تحدد تاريخ حفل جوائر الكرة الذهبية الإفريقية
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حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء حفل جوائز الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023.

وحسب موقع “الكاف“، فإنه من المرتقب أن تعود جوائز الكاف المرموقة للإحتفال بنجوم القارة السمراء، بتاريخ 11 ديسمبر المقبل، بالمغرب.

وأضاف بيان الكاف، أنه سيتم الإعلان عن المدينة المغربية التي ستحتضن الحدث، والتوقيت الذي سيجرى فيه الحفل في الموعد المناسب لذلك.

وأوضح بيان الكاف، أنه سيتم تكريم اللاعبين ذوي المستوى المتميز طيلة العام مع الأندية والمنتخبات، بجائزة أفضل لاعب إفريقي في فئتي الرجال والنساء.

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