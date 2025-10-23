الكاف تحدد تاريخ سحب قرعة رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تاريخ اجراء سحب قرعة دور المجموعات لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية 2025-2026.

وكشفت “الكاف”، عبر حسابها على منصة “X”، بأن موعد اجراء قرعة منافستيها، سيكون بتاريخ 3 نوفمبر المقبل، بميدنة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن قرعة دور مجموعات رابطة الأبطال ستكون على الساعة (12:00) بتوقيت الجزائر، فيما تجرى قرعة كأس الكونفيدرالية على الساعة (13:00).

يذكر أن الأندية الجزائرية على غرار كل من وشبيبة القبائل، مولودية الجزائر، ستلعبان آخر مباراة تصفوية لهما يومي الجمعة، والأحد على التوالي، لحسم تأهلهما لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وسيلعب فريقي شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، بدورهما الدور التصفوي الأخير يومي الجمعة، والسبت، لترسيم تأهلهما لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.