الكاف تحدد تاريخ سحب قرعة “كان” كوت ديفوار

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تاريخ سحب قرعة الطبعة المقبلة لكأس أمم إفريقيا، والمقررة بكوت ديفوار.

وحددت “الكاف”، تاريخ 12 أكتوبر المقبل، كموعد لسحب قرعة كأس امم إفريقيا 2024، بالعاصمة الإفوارية أبيدجون.

ومن المقرر اجراء هذه الطبعة الـ34 من البطولة الإفريقية، خلال الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفيري 2024.

يذكر أن المنتخب الجزائري، ضمن تأهله لهذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا، والتي يطمح فيها الناخب الوطني جمال بلماضي، وأشباله لاستعادة لقبهم الضائع.