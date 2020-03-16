“الكاف” تحدد ملعبي نهائي رابطة الأبطال وكأس الكاف

الرياضة
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“الكاف” تحدد ملعبي نهائي رابطة الأبطال وكأس الكاف
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الملعبين اللذين سيستضيفان كل من نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكاف.

واختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ملعب “غامبو”، بمدينة دوالا الكاميرونية، لاحتضان نهائي رابطة أبطال إفريقيا، المقرر في الـ29 ماي المقبل.

وبخصوص نهائي كأس الكاف، المقرر يوم 24 ماي المقبل، وقع إختيار “الكاف”، على ملعب “الملك مولاي عبد الله” بالرباط المغربية، لإستضافة هذا النهائي.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قام بتجميد جميع المنافسات الكروية مؤقتا، وإلى أجل غير مسمى، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.


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