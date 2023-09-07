الكاف تحدد موعد الإعلان عن منظمي كأس أمم إفريقيا “2025 و 2027”

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، موعد اختيار البلدين المنظمين، لكأس أمم إفريقيا 2025، وطبعة 2027.

وكشف شبكة “بين سبورت” القطرية، بأن المكتب التنفيذي للكاف، حدد تاريخ 27 سبتمبر الجاري، لاختيار البلد المنظم للطبعتين المقبلتين من كأس امم إفريقيا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الاختيار، سيتم عن طريق التصويت من قبل المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، خلال اجتماعهم المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن الجزائر قدمت في وقت سابق، ملف ترشحها، لاحتضان طبعة 2025 من نهائيات كأس أمم إفريقيا.