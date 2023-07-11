الكاف تحدد موعد سحب قرعة تصفيات مونديال 2026

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد سحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى تحديد يوم 13 جويلية موعدا لسحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأوضح البيان، أنه سيتم بث القرعة عبر منصات الكاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وسيتم تقسيم المنتخبات على 9 مجموعات مكونة من أربعة منتخبات، يتأهل كل متصدر للمجموعة للمونديال.

ومن الممكن أن يصل عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة للمونديال، لعشرة منتخبات، في حال التأهل من الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية.