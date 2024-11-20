“الكاف” تحدد موعد سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد سحب قرعة الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تاريخ 22 نوفمبر الجاري، كموعد لسحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، والتي ستجري بمشاركة المنتخب الوطني للسيدات.

وسيجرى سحب هذه القرعة، حسب (و.أ.ج)، انطلاقا من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، أين ستتعرف سيدات الخضر، على منافسهن في هذه النهائيات.

يذكر أن هذه الطبعة الـ13 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، ستجرى في الفترة ما بين 5 إلى 26 جويلية 2025، بمشاركة 12 منتخبا نسويا.