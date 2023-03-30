الكاف تحدد موعد قرعة ربع نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد اجراء قرعة الدور الربع نهائي لمنافستي رابطة الأبطال، وكأس الكاف.

وحدد “الكاف”، تاريخ الأربعاء 5 أفريل المقبل، موعد لسحب قرعة الدور الربع نهائي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيكون كل من شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد، على موعد يوم الأربعاء المقبل، للتعرف على منافسهم في ربع نهائي رابطة الأبطال، بعد ضمانهما التأهل.

كما سيكون ممثل الجزائر الوحيد في كأس “الكاف”، اتحاد العاصمة، معنيا بهذه القرعة، شرط ضمانه التعادل على الأقل في مباراته الأخيرة من دور المجموعات أمام الأخضر الليبي.