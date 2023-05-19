الكاف تحدد موعد قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

فصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أمس الخميس، في موعد اجراء قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.

وكشفت “الكاف” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن تحديد، مكتبها التنفيذي، المجتمع أمس الخميس بالجزائر، موعد قرعة نهائيات “كان 2023”.

كما أوضحت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بأنه تقرّر اجراء هذه القرعة بتاريخ الخميس 12 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات نهائيات أمم إفريقيا 2023، يوم 13 جانفي 2024، بملعب “الحسن واتارا” بمدينة أبيدجان، على أن يلعب النهائي بتاريخ 14 فيفري 2024.

يذكر أن المنتخب الوطني، قد ضمن تأهله رسميا للطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بالكوت ديفوار.