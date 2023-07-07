الكاف تحدد موعد نهائي السوبر بين سوسطارة والأهلي المصري

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين سوسطارة و الأهلي المصري.

وقالت الكاف، أن المباراة ستلعب في الفائح من شهر سبتمبر القادم، دون تحديد هوية البلد الذي سيستضيف القمة الجزائرية والمصرية.

وكشف عن القرار من طرف اللجنة التنفيذية في الإتحاد الإفريقي خلال اجتماع اليوم في الرباط المغربية.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد فاز بكأس الإتحاد الإفريقي على حساب صان داوز، في حين فاز نادي القرن المصري برابطة الأبطال على حساب الوداد البيضاوي.

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