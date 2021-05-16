الكاف تحدد موعد ومكان إجراء نهائي كأس الكاف ورابطة الأبطال

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعد ومكان إجراء نهائي منافستي كأس الكاف، ورابطة أبطال إفريقيا في طبعتها الجارية.

وحددت الكاف تاريخ 17 جويلية المقبل، كموعد لخوض نهائي رابطة أبطال إفريقيا، على أن يلعب هذا النهائي بالمغرب.

ومن جهة أخرى حدد موعد نهائي كأس الكاف، بتاريخ 10 جويلية، وستقام هذه المباراة النهائية بدولة البنين.

وجاءت هذه القرارات، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، أمس السبت، والذي ترأسه باتريس موتسيبي، رئيس “الكاف”.

يذكر أن ثلاثة أندية جزائرية لازالت تخوض غمارة هاتين المنافستين، على غرار مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد (رابطة الأبطال)، بالإضافة لشببة القبائل (كأس الكاف).