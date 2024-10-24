“الكاف” تحدد موعد مواجهة الخضر وغينيا الاستوائية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد إجراء مواجهة المنتخب الوطني، ومستضيفه منتخب غينيا الاستوائية. في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، فقد تم تحديد تاريخ 14 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء هذه المواجهة.

وسيحتضن ملعب مالابو، بالعاصمة الغينية هذه المباراة بداية من الساعة الثانية زوالاً (14.00) ، بالتوقيت المحلي.

للإشارة، سبق للخضر أن ضمنوا تأهلهم لكأس أمم إفريقيا 2025، بعد تحقيقهم أربعة اتتصارات متتالية في تصفيات المجموعة الخامسة.