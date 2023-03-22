الكاف تحدّد موعد مباراة سوسطارة والأخضر الليبي

قامت الكاف بتحديد موعد مباراة اتحاد العاصمة و منافسه الأخضر الليبي التي ستلعب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من منافسة كأس الكونفديرالية.

وقالت آن المباراة القوية بين الفريق الجزائري و نظيره الليبي ستلعب يوم 2 أفريل بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

كما أكّدت أن المواجهة ستجري بملعب 5 جويلية في الأولمبي في مرحلة الإياب.

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