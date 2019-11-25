الكاف تحذر شبيبة القبائل وتتوعد بعقوبات صارمة  

حذر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة شبيبة القبائل، من تسجيل أي تجاوزات بملعب “1 نوفمبر”، خلال مباراتهم المقبلة أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، أن الكاف توعدت بعقوبات صارمة ضد الفريق، في حال تسجيل أي تجاوزات من طرف الأنصار خلال هذه المواجهة.

وأوضحت إدارة “الكناري”، في بيان توعوي لأنصارها، أن هذه العقوبات قد تصل إلى حد حرمان الفريق من الإستقبل بملعب “1 نوفمبر”، لمدة موسمين كاملين.

ودعت الإدارة القبائلية، أنصار الفريق للتحلي بالروح الرياضية، وتفادي إستعمال “الشماريخ”، أو أي تصرفات قد تتسبب في معاقبة الفريق.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستضيف نادي فيتا كلوب الكونغولي، بملعب “1 نوفمبر” بيتيزي وزو، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.