“الكاف” تحقق في الاعتداءات على أنصار ولاعبي اتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عن فتح تحقيق في الاعتداءات، التي راح ضيحتها أنصار ولاعبي اتحاد العاصمة، في داكار السنغالية.

وعاشت بعثة الاتحاد، أمسية سوداء، بملعب “عبد الله واد” أمس الأحد، بمناسبة مواجهة الجولة الـ 2 من كأس الكونفدرالية، أمام نادي جاراف السنغالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

واقتحم أنصار الفريق السنغالي أرضية الميدان، عقب صافرة النهائية. إلى جانب اجتياح المدرجات الخاصة بأنصار الاتحاد، واعتدوا جسديا على اللاعبين والأنصار على حد سواء.

وأكدت “الكاف” في بيان لها اليوم الاثنين، بأنها قررت إحالة قضية لقاء الاتحاد وجاراف. إلى الهيئات المختصة في الهيئة القارية، لإجراء مزيد من التحقيقات.

