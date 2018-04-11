«الكاف» تحقق في محاولة ترتيب مباراة بلاتو يونايتد واتحاد العاصمة !

الحكم يؤكد امتلاكه دلائل حول محاولة رشوته بـ30 ألف دولار

سرار لـ«النهار»: «اتحاد العاصمة بريء من ترتيب المباراة وقد يكون المنافس هو المعني»

فجّر صحفي شبكة «بي بي سي» البريطانية المختصة بالكرة الإفريقية، أوساسو أبايوانا، فضيحة من العيار الثقيل ستهز أركان وعرش الكرة الساحرة المستديرة في القارة السمراء، تتعلق بمحاولة ترتيب نتيجة مواجهة ذهاب الدور التمهيدي الأخير من منافسة كأس «الكاف» بين نادي بلاتو يونايتد النيجيري وضيفه اتحاد العاصمة، التي أقيمت السبت الفارط بالعاصمة النيجيرية لاغوس، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد.

حيث كشف الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» عن محاولة رشوة حكم المباراة، الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، بمبلغ 30 ألف دولار، ما يعادل حوالي 450 مليون سنتيم، من أجل ترتيب نتيجة المباراة، من دون أن يكشف عن اسم الفريق المعني.

مشيرا إلى أن الحكم فيكتور غوميز يملك تسجيلات صوتية هاتفية تخصّ محاولة رشوته لترتيب نتيجة اللقاء سيستخدمها كدليل أمام الهيئة الكروية القارية، التي أكد أنها ستفتح تحقيقا مستعجلا في الفضيحة، والتي في حال تأكد صدقها سيتم معاقبة النادي المعني بعقوبة قاسية من طرف لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات التابعة لـ«الكاف»، حيث تعتبر القضية فضحية جديدة ستهز عرش «الكاف» والكرة الإفريقية التي تعرف بالكولسة وشراء الذمم، خصوصا في أدغال القارة السمراء.

سرار: «الاتهامات لا تعنينا ونحن نركّز على التحضير للفوز والتأهل «

من جانبه، أكد رئيس ديريكتوار نادي إتحاد العاصمة، حكيم سرار، أن فريقه بعيد كل البعد عن ترتيب المباريات، مشيرا إلى أنه بريء من الفضيحة في حال تأكدت محاولة رشوة الحكم، وأن المتهم قد يكون الفريق المنافس الذي استقبل على أرضية ميدانه، في حال صدق ما كشف عنه صحفي شبكة «بي بي سي».

مؤكدا أن أبناء سوسطارة لا يهتمون بما يشاع باعتبارهم بعيدين عنه ويركزون على التحضير لمواجهة أولمبي المدية هذا الخميس، في إطار المباراة المؤجلة عن الجولة الـ25 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، قبل التركيز على مواجهة الإياب للمنافسة القارية أمام بلاتو يونايتد، الثلاثاء المقبل، التي تبقى مباراة صعبة، حسبه، أمام منافس أثبت قوته في لقاء الذهاب،.

وصرح سرار في اتصال بجريدة «النهار»، أمس، قائلا: «اتحاد العاصمة بريء من ترتيب نتيجة المباراة وفريقنا أكبر من هذه التصرفات في أي منافسة كانت، نحن كنا ضيوفا على نادي بلاتو يونايتد ولا يمكن أن نقوم بتصرف مثل هذا، ثم كيف لنا أن نعرف مكان إقامة الحكم للتواصل معه؟».

مضيفا: «هذه تبقى مجرد تصريحات صحفي لم يتم تأكيدها، ولكن إن صدقت فالأكيد أنها تخص الفريق المنافس الذي استقبلنا على أرضية ميدانه، ومن مصلحته هو ترتيب نتيجة المباراة، وهذا الأمر لا يعنينا».

وتابع: «تأكيد هذه التصريحات من صلاحيات الكاف التي ستفتح تحقيقا في القضية، وعلى ضوء النتائج ستقوم باتخاذ الخطوات والعقوبات اللازمة في حق الفريق الذي حاول رشوة الحكم، والذي لن يكون فريقنا بطبيعة الحال».

وختم: «هذه الأمور لن تؤثر علينا لأننا مركزون على المواجهة التي تنتظرنا أمام أولمبي المدية قبل التفرغ للتحضير للقاء الإياب أمام بلاتو يونايتد، الذي يجب أخذه على محمل الجد بعدما أثبت قوته وقدراته في مباراة الذهاب، وسنحضر أنفسنا جيدا للقاء لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات».