الكاف تختار الحكم الجزائري غربال ضمن مشروعها الإحترافي

الرياضة
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الكاف تختار الحكم الجزائري غربال ضمن مشروعها الإحترافي
بقلم كريم.تيغرمت

إختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائري مصطفى غربال ضمن مشروعها الاحترافي لمدة سنة واحدة.

ونقلت (و.أ.ج)، بيان الكاف، أين أكدت اختيارها لـ20 حكما من بينهم امرأتين، بتعيينهم لمدة عام واحد، في مشروع  احترافي، يستفيد من خلاله الحكام من عقد وتكوين.

وأوضحت الهيئة الإفريقية، لجنة التحكيم للكاف، تتطلع لتحضير كأس العالم 2022، أين ستختار ممثلي التحكيم الإفريقي من بين هذه المجموعة المكونة من 20 حكما دوليا.

ويأتي اختيار الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ضمن هذا المشروع الإحترافي، بعد إدارته نهائي رابطة أبطال إفريقيا في طبعتها الأخيرة.


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