الكاف تختار ثلاثي الخضر ضمن تشكيلتها المثالية لدور مجموعات الشان

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم السبت، عن تشكيلته المثالية لدور مجموعات بطولة الشان الجارية بالجزائر.

ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تشكيلتها المثالية لدور مجموعات الشان، والتي ضمت ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني.

كما تقدم الحارس الجزائري ألكسند غندور، هذه التشكيلة المثالية إلى جانب زميليه، شعيب كداد، وحسان مريزاق.

وضمت التشكيلة المثالية التي كشفت عنها الكاف، والخاصة بدور مجموعات الشان، أسماء كل من: