“الكاف” تختار مغني عالمي لتنشيط حفل قرعة “كان 2023”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن الفنان الذي تم اختياره لتنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة غدا الخميس.

واوضحت الكاف، عبر موقعها الرسمي، عن اختيارها المغني العالمي صاحب الأصول السنغالية “آيكون”، لتنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وسيجرى حفل قرعة كأس أمم إفريقيا، بحديقة المعارض في العاصمة الإفوارية أبيدجان، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيكون واحدا من بين 24 منتخبا، الذين يستعرفون على منافسيهم في نهائيات أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.