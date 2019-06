الكاف تختار هذا الثلاثي الجزائري ضمن حكام كان 2019

وكشف الموقع الرسمي لـ”لكاف”، عن القائمة الكاملة للحكام، والتي ضمت الثلاثي الجزائري مصطفى غربال (حكم رئسي)، ومساعديه، مقران غوراري، وعبد الحق آيت شعلي.

وتعد هذه المشاركة، هي الخامسة بالنسبة للحكم غربال، في نهائيات أمم إفريقيا، بعدما شارك في الطبعات الأربعة الآخيرة.

وبالنسبة للمساعدين آيت شعلي، وغوراري، فستكون هذه أول مشاركة لهما في العرس الكروي الإفريقي.

يذكر أن نهائيات أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر، ستكون في الفترة الممتدة من 21 جوان إلى غاية 19 من شهر جويلية المقبل.

Match Officials for @Total AFCON 2019 confirmed. 26 Referees and 30 Assistant Referees make up the list #TotalAFCON2019.

The officials are from;

🇩🇿🇦🇴🇧🇼🇧🇮🇨🇲🇪🇬🇪🇹🇬🇲🇰🇪🇲🇬🇲🇱🇲🇷🇲🇺🇲🇦🇨🇩🇷🇼🇸🇳🇸🇨🇿🇦🇹🇳🇿🇲🇧🇫🇹🇩🇰🇲🇪🇷🇬🇳🇱🇸🇱🇾🇲🇿🇳🇪🇸🇩🇺🇬#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/IoCjDjPIr7

— CAF (@CAF_Online) June 6, 2019