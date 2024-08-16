“الكاف” تخصص 50 ألف دولار للأندية المشاركة في الأدوار التصفوية للمنافسات الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تخصيص منحة مالية، انطلاقا من الطبعة الجديدة لرابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، للأندية المشاركة في الأدوار التصفوية.

وفي بيان نشرته اليوم الجمعة، أعلنت “الكاف”، عن تخصيصها منحة مالية بقيمة 50 ألف دولار، للأندية المشاركة في الأدوار التصفوية، من رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في ذات البيان، بأن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تخصيص منحة المالية للأندية المشاركة في الأدوارالتمهيدية، لمنافسي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.

وستستفيد الأندية الجزائرية، المشاركة هذا الموسم في المنافسات القارية من هذه المنحة المالية، على غرار كل من شباب بلوزداد، مولودية الجزائر (رابطة أبطال افيريقا)، وشباب قسنطينة، اتحاد العاصمة (كأس الكونفيدرالية)، .