“الكاف” تخصم 400 ألف دولار من منحة تتويج الخضر بـ”كان 2019″

الرياضة
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“الكاف” تخصم 400 ألف دولار من منحة تتويج الخضر بـ”كان 2019″
بقلم كريم.تيغرمت

تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، 4.1 مليون دولار، من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظير تتويج الخضر بـ”كان 2019″، بدل القيمة المحددة سابقا بـ 4.5 مليون دولار.

وقام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصم مبلغ 400 ألف دولا، من منحة الجزائر، بسبب الغرامة المالية المفروضة على “الفاف”.

وتم فرض هذه الغرامة المالية من طرف “الكاف، على “الفاف”، بسبب الجماهير الجزائرية، بالإضافة للتذاكر المجانية التي استفاد منها أنصار الخضر، في المباراة النهائية.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، توج بكأس أمم إفريقيا 2019، التي جرت بمصر، بعد فوزه في النهائي على منتخب السنغال بـ1-0.


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