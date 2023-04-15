الكاف تخضع 70 حكما لدورة تدريبية تحسبا لربع نهائي رابطة الأبطال والكونفدرالية

برمجت “الكاف” دورة تكوينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لفائدة 70 حكما، تحسبا لبرع نهائي منافستي رابطة الأبطال، وكأس الكاف.

وكشف الموقع الرسمي لـ”لكاف”، بأن هذه الدورة المقررة في الفترة ما بين 14 إلى 18 أفريل الجاري، تهدف لتعزيز قدرات الحكام.

كما تضم هذه الدورة 70 حكما، منهم 25 حكم رئيسي، و30 حكم مساعد، وخمسة حكام فيديو، وخمسة مكونيين، بالإضافة لحكمين مختصين في التحكيم بالفيديو.

ويتم التركيز خلال هذه الدور التدريبية للحكام على أخطاء منطقة الجزاء، التسلل، الأخطاء التكتيكية، بالإضافة لحصص خاصة بتقينية التحكيم بالفيديو.

ومن شأن هذه الدورة أن تصب في مصلحة الأندية المشاركة في ربع نهائي هذه المنافسات القارية، على غرار ممثلي الجزائر في رابطة الأبطال، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، وفي كأس الكاف اتحاد العاصمة