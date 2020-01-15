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الكاف تخلط حسابات الخضر بخصوص الكان 2021!

الرياضة
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الكاف تخلط حسابات الخضر بخصوص الكان 2021!
بقلم إسماعيل عشاش

قررت الكاف وبصفة رسمية، تغيير موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستُقام بالكاميرون، مُخلطة حسابات جميع المنتخبات المعنية بالدورة.

ووفقا للموقع الرسمي للفاف، فإن إجتماع الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، والمُقام حاليا بياوندي، أوضح أسباب تغيير موعد أكبر مُنافسة قارية.

ولا يخدم هذا القرار الخضر تماما، بإعتبار أن تشكيلة بلماضي مُكونة بتعداد من المُحترفين، وإرتباطهم بمنافسة شتاء سيؤثر عليهم سلبا.

ويُعرف بأن هذه الفترة، تتزامن مع الميركاتو، ومُعظم المُنافسات في القارة العجوز، مما يجعل اللاعبين غير مُرتاحين بالمرة.


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