الكاف تدرس مقترح أنفانتينو لإطلاق مسابقة جديدة للأندية

إقترح رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جياني انفانتينو” إطلاق مسابقة جديدة للأندية الإفريقية تحت تسمية “دوري السوبر الإفريقي”.

وطرح رئيس الفيفا هذه الفكرة على الرئيس الجديد للإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لمضاعفة مداخيل الكاف، والمساهمة في تطوير كرة القدم في القارة.

واقترح إنفانتينو أن تضم المسابقة الجديدة “أفضل الأندية بالقارة” تحت مسمى “دوري السوبر الأفريقي”، حيث تتطلب المشاركة أن يدفع كل نادٍ “مليون دولار”، مقابل استفادته من عائدات قد تصل إلى 20 مليون دولار في ختام المسابقة.