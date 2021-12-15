الكاف ترد رسميا بخصوص تأجيل “الكان”

أصدرت الكاف، بيانا رسميا، تؤكد فيه لعب “الكان” في موعدها المحدد، نافية ما يتم تداوله بخصوص إلغائها أو تأجيلها.

وأكدت الكاف، بأن أمينها العام، يتحرك دون هوادة لضمان لعب المنافسة شهر جانفي المقبل، وتفادي فضيحة مدوية لهيئة باتريس موتسيبي.

وتتواجد الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت ضغط رهيب، من الفيفا والأندية الأوروبية الساعية لحرمان نجومها من المشاركة في المنافسة.

ويترقب الخضر القرار الرسمي والنهائي، وهم الساعون للمحافظة على لقبهم القاري المتحصل عليه بجدارة عام 2019 في مصر.