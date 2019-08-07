“الكاف” ترسم الترجي التونسي بطلا لإفريقيا

رسمت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الترجي الرياضي التونسي، بطلا لإفريقيا، على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وأصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانا عبر حسابه الرسمي، أعلن من خلاله منح لقب رابطة أبطال إفريقيا، للترجي التونسي.

ويعود هذا القرار، حسب ذات البيان، لإنسحاب نادي الوداد البيضاوي، من المباراة النهائية التي جمعته بالترجي التونسي، قبل نهائية وقتها الرسمي.

وتقرر معاقبة نادي الوداد الرياضي المغربي، بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، لانسحابه من المباراة، و15 ألف دولار لاستعمال أنصاره الألعاب النارية.

وفي المقابل تقرر تغريم رئيس نادي الترجي التونسي، محمد المدب، بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب ما وصف بالسلوك الغير رياضي، اتجاه رئيس “الكاف”.