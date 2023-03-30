الكاف ترسم موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023     

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، موعد خوض مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.

وكشفت “الكاف” عبر موقعها الرسمي، بأن المباراة الافتتاحية، تجرى بتاريخ 13 جانفي 2024، على ملعب “الحسن واتارا”، بمدينة أبيدجان.

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تاريخ 11 فيفري 2024، موعدا لاختتام هذه الطبعة من من كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن هذه الطبعة الـ34 لكأس أمم إفريقيا، والمقررة بكوت ديفوار، ستجري بمشاركة 24 دولة، من بينها المنتخب الوطني الذي ضمن تأهله رسميا.