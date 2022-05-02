الكاف ترسم موعد مواجهتي الخضر أمام أوغندا وتنزانيا

رسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد خضو المنتخب الوطني، لمبارتي الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن المباراة الأولى للخضر، ستكون في واجهة أوغندا، يوم 4 جوان (سا20:00)، بملعب وهران الجديد.

وسيدير هذه المباراة ثلاثي تحكيم مصري، بقيادة سعيد حسين، يسعاده، جمال سعد، وطالب علي، والتونسي بوسيري بوجلال كمحافظ للمباراة.

كما يخوض المنتخب الوطني مباراة الجولة الثانية من تصفيات كان 2023، أمام تنزانيا، يوم 8 جوان (سا19:00)، بملعب دار السلام.

وعين ثلاثي تحكيم سوداني لإدارة هذه المواجهة، بقيادة محمود اسماعيل، يساعده ناجي صباحي، ومحمد أحمد، والإسواتيني غيمبارت محافظ للقاء.