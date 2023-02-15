الكاف ترشح توقاي لجائزة لاعب الأسبوع

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الدولي الجزائري محمد أمين توقاي، لاعب الترجي التونسي، لجائزة لاعب الأسبوع في رابطة الأبطال.

ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائمة اللاعبين المرشحين للقب لاعب الأسبوع، والتي ضمت اسم توقاي.

كما سينافس الدولي الجزائري، على هذا اللقب، كل من كاسيوس مولينا (ماميلودي سانداونز)، وثنائي الرجاء المغربي، حمزة خبة، وجمال حركاس.

يذكر أن محمد أمين توقاي، منح الفوز لفريقه الترجي، خلال الجولة من دور مجموعات رابطة الأبطال، بتسجيله هدف الفوز أمام المريخ.