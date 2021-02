الكاف ترشح صالحي لجائزة أفضل لاعب عن الجولة الماضية من رابطة الأبطال

وجاء اختيار عبد القادر صالحي، ضمن هذه القائمة، من طرف الكاف، نظير مساهمته الكبيرة في عودة فريقه مولودية الجزائر، بنتيجة التعادل السلبي من مصر، في مواجهة الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على “تويتر”، مجموعة من أهم التصديات التي قام بها حارس العميد، في مواجهة الزمالك.

وينافس صالحي، على لقب أفضل لاعب، الثلاثي، جينيور أجايي (الأهلي)، أوكانسي مانديلا (حورية كوناكري)، وموسى ليبوسا (ماميلودي صان داونز).

🇳🇬 @ajayi_jnr_ [🇪🇬 @AlAhly]

🇧🇫 @MandelaOcansey [🇬🇳 @HACofficiel]

🇩🇿 Abdelkader Salhi [🇩🇿 MC Alger]

🇿🇦 @Mosco_Lebusa [🇿🇦 @Masandawana]

Vote for your #TotalCAFCL Player of the Week. 👇🗳️

— Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 18, 2021