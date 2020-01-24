الكاف ترضخ لضغط الجزائر وتسحب إحتفالاتها من مدينة العيون المحتلة

رضخ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغط الجزائر بعد تنديد الإتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب إقامة إحتفالات الكاف بالذكرى الـ63 لتأسيسه بمدينة العيون المحتلة.

وتراجع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تنظيم إحتفالات الكاف بمدينة العيون المحتلة، لتقرر تحويلها إلى”مركز محمد السادس لكرة القدم” بمدينة سلا، في الفاتح من شهر فيفري المقبل .

ولا يزال الإتحاد الإفريقي متمسكا بإجراء منافسة كأس أمم إفريقيا داخل الصالات بمدينة العيون المحتلة، وهو ما ندد به الإتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا.

وكان الإتحاد الجزائري قد هدد بمقاطعة إجتماع الكاف وإحتفالات الذكرى الـ63 لتأسيسه في حال تنظيمه بمدينة العيون المحتلة.

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، حول هذه القضية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“أظن أن موقف الفيدرالية الجزائرية كان طبيعيا، لأننا نعتبر قرار الكاف سياسي، في حين أننا ننتمي إلى القطاع الرياضي، وكان من العادي أن نندد بتنظيم المنافسة الإفريقية في مدينة محتلة. ومن هذا المنطلق أعتقد أن موقفنا عادي، وفي أول ردة فعل من طرف الإتحاد الإفريقي أنه غير مكان الإحتفالات من مدينة العيون إلى مدينة سلا”.