الكاف ترفض طعن الفاف وتتمسك بالحكم جاشوا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للعبة، بخصوص الحكم البوتسواني جاشوا بوندو.

وكشفت “الكاف” عبر بيان لها، بأن الاحترازات التي تقدم بها مسؤولي الفاف، ضد الحكم جاشوا، غير مقنعة.

كما أكدت لجنة التحكيم التابعة للكاف، ثقتها الكاملة في الحكم جاشوا، لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني.

يذكر أن الحكم البوتسواني، تم تعيينه لإدارة مباراة الذهاب، من الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، والتي ستجمع الخضر بالكاميرون، على ملعب هذا الأخير.