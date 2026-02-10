“الكاف” ترفض طلب شباب بلوزداد

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل تعديل توقيت لقاءها المقرر الأحد القادم، أمام الضيف أوتوهو الكونغولي.

وتم برمجة المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 6 من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. عند الساعة 17:00، وهو التوقيت الذي أثار استياء الأنصار.

وفي بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أفادت إدارة “السياربي” أنه ونزولا عند رغبة الأنصار. تم تقديم طلب رسمي لـ”الكاف” من أجل تأخير موعد المباراة إلى الساعة 20:00.

وكانت إدارة الشباب تنتظر ردا ايجابيا من الهيئة القارية، على اعتبار أن المباراة الأخرى ضمن نفس المجموعة، بين ستيلنبوش الجنوب إفريقي وسينغيدا بلاك ستارز التنزاني. لن يكون لها أي تأثير بحكم الإقصاء الرسمي للفريقين من المنافسة.

غير أنها تلقت ردًا رسميًا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بعدم الموافقة على هذا الطلب. لأسباب تنظيمية ولوجيستية مرتبطة بحقوق البث التلفزيوني.