الكاف ترفع قيمة جوائزها المالية واتحاد العاصمة يضمن مليون دولار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن قراره برفع قيمة الجوائز المالية التي يخصصها لمنافستي رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية بـ40%.

وحسب بيان أصدرته الكاف، اليوم الجمعة، تقرر رفع قيمة جائزته المالية للمتوج برابطة الأبطال إلى 4 مليون دولار، بدلا من 2.5 مليون دولار.

كما قرر مسؤولي الكاف، برفع قيمة جائزة المتوج بكأس الكونفيدرالية إلى 2 مليون دولار، من 1.5 مليون دولار

وحسب القيم المالية الجديدة التي رصدتها الكاف، يكون اتحاد العاصمة الذي سينشط نهائي كأس الكاف، قد ضمن مليود دولا، ببلوغه هذا الدور.

وجاءت قيمة الجزائز المالية التي ترصدها الفاف في منافستها القاريتين، على النحو التالي: