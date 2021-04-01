الكاف تريح إدارة وفاق سطيف قبل مواجهة إنيمبا

أبدت إدارة فريق وفاق سطيف ارتياحها بعد الرد الإيجابي الذي تلقته من الكاف، بخصوص تسهيل سفرية الفريق إلى نيجيريا.

وأوضحت إدارة الوفاق، في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للفريق، الرد الذي تلقته من طرف الكاف، بخصوص مراسلتها لتأجيل هذه المباراة.

وجاء في بيان الوفاق: “”الكاف منحت وفد الوفاق الضوء الأخضر من أجل الهبوط في مطار “بورت هانكورت” الذي يبعد حوالي 70 كلم عن مدينة “آبا””.

وأضافت إدارة النادي السطايفي: “هذا سيجنب فريقنا عناء رحلة برية شاقة من “لاغوس” إلى”آبا” مدتها 11 ساعة”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه هذا الأحد، نادي إنيمبا النيجيري، بملعب “آبا”، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.