الكاف تزف أخبارا سارة لشبيبة القبائل.. اتحاد العاصمة وبارادو

الرياضة
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الكاف تزف أخبارا سارة لشبيبة القبائل.. اتحاد العاصمة وبارادو
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن صرفه الدفعة النهائية من المنح المالية الخاصة بالأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية لموسم الجاري 2019-2020.

ونشر “الكاف”، بيان عبر حسابه الرسمي، أوضح من خلاله أن قرار التسريع في صرف هذه المنح، جاء بالنظر للأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الأندية منذ توقف المنافسات.

وتخص هذه المنح المالية، الأندية الـ32، التي بلغت دور المجموعات، من دوري الأبطال، وكأس الكاف، بما في ذلك الأندية كل من شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة، ونادي بارادو.

وأوضح “الكاف”، أن الحد الأدنى للمنح المضمونة للأندية المشاركة في دوري الأبطال، هو 550 ألف دولار، ما يقارب 9 ملايير سنتيم، بينما منح كأس الكاف، فتقدر بـ275 ألف دولار، ما يقارب 5 ملايير سنتيم.


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