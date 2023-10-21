الكاف تستعرض برنامج مباريات الخضر في “كان 2023” بكوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” البرنامج الكامل لمباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار، بما فيها برنامج المنتخب الوطني.

وحسب الموقع الرسمي للكاف، سيفتتح المنتخب الوطني مشواره ضمن هذه “الكان” يوم الإثنين 15 جانفي، بمواجهة منتخب أونغولا، بملعب “السلام” بمدينة بواكي.

كما ستكون الخرجة الثانية للخضر، ضمن هذه البطولة الإفريقية، يوم السبت 20 جانفي، بمواجهة منتخب بوركينا فاسو.

ويخوض المنتخب الوطني، آخر لقاء له ضمن دور المجموعات، يوم 23 جانفي، في مواجهة منتخب موريتانيا.

وفي حال تجاوز الخضر دور المجموعات، سيخوض مباراة الثمن نهائي، يوم السبت 27 جانفي، فيما بُرمجة مباراة الربع نهائي بتاريخ 3 فيفري، يليها الدور النصف نهائي في السابع من ذات الشهر، على أن يلعب النهائي يوم 11 فيفري.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار، على النحو التالي: