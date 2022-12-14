الكاف تستعرض ملاعب الشان وتتغزل بملعب وهران

نشر الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقريراً عبر موقعه الرسمي، بخصوص الملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا للمحلليين 2023 بالجزائر.

وجاء في بيان الكاف، عبر موقعها الرسمي تقريرا بعنوان:”اجتماع كبار المسؤولين الجزائريين في الجزائر العاصمة بمناسبة 30 يوما من العد التنازلي لانطلاق الشان”.

وكشف البيان، عن موعد إنطلاق الشان والتي ستكون بتاريخ 13 جانفي المقبل، وشهد العد التنازلي لإنطلاق الشان، وزير الشباب والرياضة سبقاق ورئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما كشف حساب الكاف عن الملاعب المعنية بإحتضان كأس إفريقيا للمحللين، وعرف بالملاعب التي ستحتضن المنافسة.

وهي ملعب براقي بالجزائر العاصمة، وملعب 19 ماي 1956 بعنابة، وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وملعب ميلود هدفي الذي تغنت به الكاف.

ووصفت الكاف، ملعب ميلود هدفي، بأنه شبيه لملعب جابوما بدوالا الكاميرونية، بسبب التشابه الكبير في تصميم الملعبين.