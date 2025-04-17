“الكاف” تسلط عقوبات قاسية على المولودية وتوقف خزروني ومنزلة لمباراتين
سلّط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عقوبات قاسية في حق مولودية الجزائر، بسبب الأحداث التي عرفتها نهابة مباراة أولاندو بيراتس، برسم إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وحسب بيانٍ نشرته “الكاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، فإن لجنة الانضباط، بعد اجتماعها، خلصت إلى القرارات التالية:
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إدانة نادي مولودية الجزائر بعدة مخالفات للمواد 82 و83 من القانون التأديبي، والمواد 32 و35 من لائحة الأمن والسلامة. في مباراة دوري الأبطال ضد أورلاندو بيراتس (1 أفريل 2025).
أمرت اللجنة بتنفيذ عقوبة كانت معلّقة سابقاً، وهي خوض مباراتين قادمتين على ملعبه في المسابقات القارية من دون جمهور.
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كما فرضت عليه الغرامات التالية:
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10,000 دولار أمريكي لاستخدام الشماريخ
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20,000 دولار أمريكي لاستخدام مؤشرات الليزر
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10,000 دولار أمريكي لرمي المقذوفات
بالإضافة إلى هذا، تم تسليط عقوبة الإيقاتف على المدرب المساعد، محمد خزروني، لأربع مباريات. بسبب خرق المواد 82 و123، بالإضافة إلى تغريمه 15,000 دولار أمريكي.
أما اللاعب عبد القادر أسامة منزلة فقد تم إيقافه مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
كما تم فرض غرامة قدرها 100,000 دولار أمريكي بسبب سوء سلوك اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني. ما يعني غرامة إجمالية بـ 140 ألف دولار بحق الفريق.
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فيما اكتفت لجنة الانضباط التابعة لـ”الكاف” بإدانة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بسوء تنظيم الإجراءات الأمنية خلال مباراته في دوري الأبطال أمام مولودية الجزائر بتاريخ 9 أفريل المنقضي.
وإيقاف المسؤول في النادي، إيزيكيل ماتيبولا، 4 مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
كما تم إيقاف اللاعبين سيبو تشين ونكوسيناثي سيبيسي مباراة واحدة لكل منهما، مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
كما فرضت على النادي الغرامات التالية:
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50,000 دولار أمريكي لسوء سلوك الفريق،
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20,000 دولار أمريكي للإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة.