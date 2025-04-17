“الكاف” تسلط عقوبات قاسية على المولودية وتوقف خزروني ومنزلة لمباراتين

إدانة نادي مولودية الجزائر بعدة مخالفات للمواد 82 و83 من القانون التأديبي، والمواد 32 و35 من لائحة الأمن والسلامة. في مباراة دوري الأبطال ضد أورلاندو بيراتس (1 أفريل 2025). أمرت اللجنة بتنفيذ عقوبة كانت معلّقة سابقاً، وهي خوض مباراتين قادمتين على ملعبه في المسابقات القارية من دون جمهور.

كما فرضت عليه الغرامات التالية:

10,000 دولار أمريكي لاستخدام الشماريخ

20,000 دولار أمريكي لاستخدام مؤشرات الليزر

10,000 دولار أمريكي لرمي المقذوفات

بالإضافة إلى هذا، تم تسليط عقوبة الإيقاتف على المدرب المساعد، محمد خزروني، لأربع مباريات. بسبب خرق المواد 82 و123، بالإضافة إلى تغريمه 15,000 دولار أمريكي.

أما اللاعب عبد القادر أسامة منزلة فقد تم إيقافه مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ لمدة سنة.

كما تم فرض غرامة قدرها 100,000 دولار أمريكي بسبب سوء سلوك اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني. ما يعني غرامة إجمالية بـ 140 ألف دولار بحق الفريق.