“الكاف” تسلط عقوبات قاسية على لاعبي الخضر و”الفاف” تباشر اجراءات الطعن

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات قاسية على لاعبي المنتخب الوطني لوكا زيدان، ورفيق بلغالي، بالإضافة لعقوبة مالية ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن فرص “الكاف” عقوبة الايقاف لمبارتين ضد حارس مرمى المنتخب الوطني لوكا زيدان، في تصفيات “كان 2027”.

كما أضاف ذات المصدر، عن فرض عوقبة أخرى ضد اللاعب رفيق بلغالي، بالإيقاف لأربعة مباريات، منها مبارتين موقوفة النفاذ

من جهة أخرى، سلطت “الكاف” عقوبات مالية كبيرة ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيمة اجمالية بلغت 70 ألف دولار. وتأتي العقوبات نظير أحداث مباراة الجزائر ضد نيجريا في نهائيات “كان 2026”.

وأعلنت “الفاف” في بيانها، مباشرتها جميع الاجراءات اللازمة، للطعن في عقوبات “الكاف”، مؤكدا عزمها الدفاع عن مصلحة كرة القدم الجزائرية وفق القوانين المعمول بها.