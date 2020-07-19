الكاف تشارك الخضر احتفالهم بمرور سنة عن تتويجهم بكان 2019

الرياضة
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الكاف تشارك الخضر احتفالهم بمرور سنة عن تتويجهم بكان 2019
بقلم كريم.تيغرمت

شارك الإتحاد الإفيقي لكرة القدم “كاف”، الشعب الجزائري، والمنخب الوطني، احتفاله بمرور سنة عن تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الكاف”، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لخص من خلالها قصة المنتخب الجزائري مع كان 2019 في أربعة صور.

ونشر موقع “الكاف”، تغريدة جاء فيها، “القصة في أربعة صور”، وأرفق هذه التغريدة، بصور من نهائي الكان الذي جمع الجزائر، بمنتخب السنغال.


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