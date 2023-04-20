الكاف تشيد بإنجاز أليكسيس قندوز في دور المجموعات

أشاد الحساب الرسمي لرابطة أبطال إفريقيا، بالمستويات الجيدة التي قدمها حارس شباب بلوزداد، في دور المجموعات للمنافسة الإفريقية هذا الموسم.

ونشر حساب الكاف الخاص بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، عبر تويتر، تغريدة، كشف فيها أن الحارس أليكسيس قندوز يملك أعلى رقم للكلين شيت خلال دور المجموعة.

رفقة حارس الوداد البيضاوي المغربي، رضا التغناوتي، برصيد 4 مرات محافظة على نظافة شباكهما خلال دور المجموعات.