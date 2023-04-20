الكاف تشيد بإنجاز أليكسيس قندوز في دور المجموعات
بقلم فيصل زيان بوزيان
أشاد الحساب الرسمي لرابطة أبطال إفريقيا، بالمستويات الجيدة التي قدمها حارس شباب بلوزداد، في دور المجموعات للمنافسة الإفريقية هذا الموسم.
ونشر حساب الكاف الخاص بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، عبر تويتر، تغريدة، كشف فيها أن الحارس أليكسيس قندوز يملك أعلى رقم للكلين شيت خلال دور المجموعة.
رفقة حارس الوداد البيضاوي المغربي، رضا التغناوتي، برصيد 4 مرات محافظة على نظافة شباكهما خلال دور المجموعات.
4️⃣ Clean sheets!
Alexis Guendouz and Ahmed Reda Tagnaouti were the most to keep their nets clean in the 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL group-stage. 🌟 @Crbelouizdadoff | @WACofficiel pic.twitter.com/8AkIxkzvgl
— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 20, 2023
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