“الكاف” تشيد بالأداء المثالي للمنتخب المحلي

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، بالبداية القوية والمثالية للمنتخب الوطني المحلي في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “شان”، وذلك بعد فوزه المستحق على أوغندا بثلاثية نظيفة.

وجاء في تقرير الهيئة القارية أن أشبال المدرب مجيد بوقرة أكدوا مرة أخرى أحقيتهم بالمكانة التي بلغوها في النسخة الماضية من البطولة، حيث قاد “الكوتش” المنتخب إلى النهائي، وها هو يواصل سلسلة اللاهزيمة للمباراة السابعة تواليًا، بعد تعادل نهائي 2022 (0-0) في الوقتين الرسمي والإضافي.

وسلط التقرير الضوء على الصلابة الدفاعية المذهلة لـ”الخُضر” الذين عززوا رقمهم القياسي بالحفاظ على نظافة شباكهم للمباراة السابعة على التوالي بمجموع 712 دقيقة. وهو إنجاز لم يتحقق منذ آخر هدف سجل في مرماهم أمام السودان في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2011.

كما خصّت “الكاف” بالثناء عددا من ركائز التشكيلة الجزائرية، على غرار عبد الرحمان مزيان، بلال بوكرشاوي، وآدم عليلات. مؤكدة أنهم يواصلون تقديم مستويات لافتة تثري مشوار المنتخب الذي وصفته بـ”المثالي” تحت قيادة بوقرة.

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