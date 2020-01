ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” عبر “التويتر” صورة للجمهور الجزائري والمنتخب الوطني خلال “كان 2019”.

وجاء في التغريدة: “خلف كل منتخب أسطوري.. جمهوري أسطوري”.

Behind every legendary team, are legendary fans. pic.twitter.com/15aE1sVETV

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 14, 2020