“الكاف” تشيد بمردود بن بوط في كأس الكونفيدرالية

حظي حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، اليوم الأربعاء، باشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، نظير مردوده في كأس الكونفيدرالية.

وأثنت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “x”، على مردود بن بوط، في المباريات الثلاث التي لعبها الاتحاد لحد الآن في دور مجموعات كأس الكاف.

وكتبت “الكاف”، في منشورها: “شباك حارس المرمى أسامة بن بوط، منطقة غير مكتشفة”، في إشارة لعدم تلقي بن بوط أي هدف لحد الآن، وأضافت “الكاف”، “اتحاد العاصمة حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاثة”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، هذا المنشور، بصورة لحارس المرمى أسامة بن بوط، من إحدى مبارياته مع اتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية.

Undiscovered territory: the back of Oussama Benbot’s net.

USM Alger hold 3 clean-sheets in 3 games on their #TotalEnergiesCAFCC 2024/25 journey. 🧤 pic.twitter.com/s5XCPqUYki

— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) December 18, 2024