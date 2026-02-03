“الكاف” تشيد بمستويات نعيجي في “الشامبينزليغ”

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالمستويات الكبيرة، التي قدمها اللاعب زكريا نعيجي، في الفوز الأول لناديه مولودية الجزائر، في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحقق “العميد” الأحد الفارط، فوزا رائعا أمام سانت لوبوبو الكونغولي. بثنائية نظيفة، هو الأول للفريق في المجموعات بعد هزيمتان وتعادل، في أول 3 جولات.

وأكدت “الكاف” في تقرير عبر موقعها الالكتروني، أن الفوز المحقق. جاء بفضل الأداء الاستثنائي للاعبي المولودية وبالأخص للمهاجم، زكرياء نعيجي.

مشيرة إلى أن نعيجي، لم يقد “العميد” لانتصار و3 نقاط فقط. بل أعاد له بعض الهدوء والاطمئنان في مشوار قاري كان صعبًا إلى حدّ الآن.

كما أوضحت أن البديل، نعيجي، استغل في الدقيقة الـ 82، انفراده خلف الدفاع. معتمدًا على سرعته ورباطة جأشه، ليسجّل الهدف الثاني للمولودية بتسديدة دقيقة لم يفلح حارس مرمى لوبوبو في صدها.

وأضاف: “لم تتوقّف مساهمة، نعيجي، عند الهدف فقط، إذ حرّر هذا الإنجاز كامل المجموعة. فقد كان نشيطًا للغاية في الخط الأمامي منذ دخوله لأرضية الميدان في الدقيقة 61. مكان زمليه، أناتوف، وكثّف تحرّكاته من دون كرة. وأرهق دفاع سانت لوبوبو، بذكاء تمركزه وحسن اختياراته.”

وفي المقابل، نوهت الهيئة القارية بالأداء المميز للمولودية، والأجواء الرائعة التي شهدتها مدرجات ملعب “علي عمار” بالدويرة.

مبرزة أن الفوز المحقق أمام لوبوبو، أعاد احياء طموحات المولودية في مجموعته، ومنح دفعة معنوية مهمّة لتشكيلة قوية تسعى للذهاب بعيدا في المنافسة.