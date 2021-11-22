الكاف تشيد بهجوم محاربي الصحراء
نال هجوم المنتخب الوطني، اعتراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، نظير مردودهم في تصفيات كأس العالم، قطر 2022.
ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي على “التويتر”، تغريدة، كشفت من خلالها أن هجوم الخضر، الأكثر تهيدفا في تصفيات المونديال.
كما أوضح موقع الكاف، بالأرقام، عن تمكن زملاء القائد رياض محرز، من تسجيل 25 هدف في 6 مباريات تصفوية.
وعليه نصب هجوم المنتخب الوطني، نفسه الأفضل، من بين المنتخبات الإفريقية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.
6️⃣ GAMES ⏩ 2️⃣5️⃣ GOALS 😱
No team has scored more goals in the 2022 African #WCQ group stages more than Algeria 🇩🇿🔥
Next station: The final round ✈️ #WorldCup | #MondayMotivation | @LesVerts pic.twitter.com/8wwDcenpaI
— CAF (@CAF_Online) November 22, 2021
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